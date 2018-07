Autism is Nu casin n gap’, incontro a Bari in piazza del Ferrarese

Si terrà stasera l’evento intitolato “Autism is Nu casin n gap’”, in piazza del Ferrarese nella città metropolitana di Bari per spiegare l’autismo, a partire dalle 20:00. Un momento organizzato da ASFA Puglia, l’Associazione nata per supportare le famiglie con autismo, per spiegare che un modo diverso di pensare e vivere la realtà non è un handicap ma che la diversità è in realtà una vera e propria risorsa da salvaguardare.

La presidente dell’associazione, Vittoria Morisco, ha infatti sottolineato il desiderio di realizzare qualcosa di concreto, da quest’idea è nata la manifestazione, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, generare curiosità, cercare di coinvolgere quanta più gente possibile sulla questione e soprattutto sulla sfida che essa rappresenta.

ASFA e I bambini delle fate

Le famiglie dispongono ad oggi ancora di pochissimi strumenti di cui avvalersi, per questo ASFA Puglia, insieme alla fondazione “I bambini delle fate”, nella sezione di Bari, sta portando avanti un progetto di acquapsicomotricità epr bambini affetti dal disturbo dello spettro autistico, realizzato grazie alla campagna di raccolta fondi nazionale intitolata “Sporcatevi le mani”, lanciata da Franco Antonello in collaborazione con suo figlio Andrea Antonello, per invitare imprenditori e privati d’Italia a contribuire alla realizzazione di obiettivi per famiglie con persone con disturbo dello spettro autistico.

Il flash mob

Nel corso della manifestazione prenderà vita anche un interessante flash mob, non solo per portare un messaggio ma al contempo per far divertire i bambini, con momenti di coinvolgimento anche per famiglie e per chiunque vi vorrà partecipare.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno partecipato il presidente della Commissione Cultura del comune di Bari, Giuseppe Cascella, il garante regionale dei diritti di persone con disabilità, Giuseppe Tulipani, l’assessore comunale al welfare, Francesco Bottalico che ha sottolineato l’importanza di fare rete. Il sindaco della città metropolitana di Bari Antonio Decaro ha sottolineato invece che sarà presente durante l’evento stesso di questa sera.