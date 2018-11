Apriti Ruvo, 21 negozi pronti per Natale nel centro storico

I locali abbandonati a loro stessi e dismessi del centro della città di Ruvo di Puglia tornano a vivere grazie ai progetti dei ragazzi con disabilità che, in occasione delle prossime festività natalizie, serviranno cibo tipico a tutti coloro che lo richiederanno, passando poi per laboratori di archeologia e storia e lezioni dedicate alla cucina più prelibata. Sarà un Natale sperimentale intitolato Apriti Ruvo, quello del centro storico di Ruvo di Puglia, dove sarà possibile gustare pregiatissimo caffè mentre in sottofondo scorrono vinili con musica d’autore attraversando una galleria d’arte, o chiunque vorrà potrà acquistare i souvenir tipici dell’Alta Murgia realizzati per l’occasione grazie all’aiuto di moderne stampanti 3D, il tutto mentre si proiettano film. L’arte a tutto tondo torna a vivere a Ruvo di Puglia, con vino, musica, cucina, didattica, danze e molto altro che prenderà piede nel centro storico all’interno di locali sfitti e abbandonati lasciati gratuitamente a disposizione del comune e dei vari volontari da parte dei loro proprietari.

Il bando Apriti Ruvo

È il risultato di un bando sperimentale che ha preso piede nella città dell’Alta Murgia su richiesta del sindaco Pasquale Chieco, con il supporto dell’assessore alla cultura Monica Filograno dal nome Apriti Ruvo. Saranno un totale di 21 le attività commerciali e artigianali che per l’occasione saranno aperte nel centro di Ruvo di Puglia, fino al 7 gennaio, con 16 proprietari che hanno liberamente lasciato a disposizione i loro locali mentre l’amministrazione si preoccuperà di coprire bollette, utenze e Tari. Sono state più di settanta le candidature da parte di coloro che volevano prendere parte al progetto, e le ventuno vincitrici sono state selezionate secondo i principi di innovazione, creatività e originalità. In totale, tredici su ventuno sono tra l’altro cittadini della stessa Ruvo di Puglia.

Luci e Suoni d’Artista

Parallelamente ad Apriti Ruvo, dal 7 dicembre e per tutto il periodo natalizio torna Luci e Suoni d’Artista, che porterà per le vie del centro opere d’arte luminose di vario tipo a tema Meraviglia. Sarà un dicembre festoso, quello di Ruvo di Puglia, con un centro storico vivo e addobbato a festa.