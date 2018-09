6 Ore di Barletta, con Barletta Sportiva la podistica nella città della Disfida

Nella giornata di oggi, Barletta, città della Disfida, sarà interessata dalla terza edizione dell’ultramaratona cittadina intitolata 6 ore di Barletta. La manifestazione è una vera e propria gara podistica organizzata dall’associazione Barletta Sportiva, da sempre intenta a promuovere lo sport nel territorio, alla quale parteciperanno circa 200 atleti, provenienti da tutta la nazione.

La competizione

La competizione durerà proprio 6 ore, dalle 14:00 alle 20:00 e i corridori dovranno affrontare un percorso di 1,5 km. Partenza e arrivo saranno collocati in via Carlo d’Asburgo, nei pressi del principale ingresso del castello svevo di Barletta. Vincerà la competizione chi percorrerà il maggior numero di chilometri.

Ultramaratona

Un momento importante per la città di Barletta nel corso del quale esaltare le bellezze e le particolarità territoriali. L’Ultramaratona si snoderà tra centro storico e castello per tutta la durata del percorso. Per questa speciale occasione è stata emanata l’ordinanza istituente obblighi e divieti relativi alla circolazione veicolare in occasione della manifestazione di atletica. In particolare nella giornata di oggi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle 11 alle 21, su via Carlo V D’Asburgo, piazza Castello, via Mura San Cataldo, piazza Marina, via Cafiero (da via Cristoforo Colombo a via Regina Elena) e via Regina Elena (da via Vespucci a piazza 13 febbraio 1503).

Il transito

Dalle 13 di oggi ci sarà il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli solo ed esclusivamente durante il passaggio degli atleti lungo il percorso: via Carlo V D’Asburgo, piazza Castello, via Mura San Cataldo, piazza Marina, via Cristoforo Colombo (da Porta Marina a via Cafiero), via Cafiero, via Regina Elena e via Cavour nel tratto adiacente il castello.

Nel corso della manifestazione sportiva sarà possibile seguire la competizione lungo il tracciato, per vivere un momento adrenalinico e divertente all’insegna dei sani valori dello sport e del valore storico cittadino in una location privilegiata in uno dei centri storici più belli della BAT.